2018-09-12T20:43:52+03:00
Происшествия

Татарстанец, который зарезал связавших его бандитов, стал подозреваемым

По версии следствия, защищая свой дом и жену, мужчина превысил пределы самообороны [фото]
Лика ИСАЕВА
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Нападение на дом бизнесмена произошло утром 12 сентября.Нападение на дом бизнесмена произошло утром 12 сентября.Фото: МВД по РТ
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Этим утром в Бугульме 41-летний бизнесмен Игорь Деданин проводил в школу двух дочерей, а к вечеру стал уже подозреваемым в уголовном деле.

Мужчина – владелец сети продуктовых магазинов и его супруга, на которую оформлен свадебный бутик, встречали друга. В своем частном доме они планировали дальнейшее времяпровождение.

В разговорах они и не заметили, как через забор от соседей к ним пробрались двое мужчин в масках.

Они застали хозяев и их гостя врасплох. Угрожая пистолетом, налетчики связали людей. После чего начали собирать в доме все, что казалось им ценным.

Игорь Деданин и его гость смогли освободиться от пут, вырвав из креплений штангу, к которой их привязали. Между ними и преступниками завязалась драка. В ходе нее, по версии следователей, бизнесмен схватил нож и нанес им налетчикам несколько ударов, в том числе и в спину.

Ранения оказались смертельными. Один из грабителей скончался в гараже дома, а второй попытался сбежать и тоже умер.

При этом напарник погибших все это время ждал их в машине «Форд». Поняв, что все пошло не так, как планировалось он скрылся, но вскоре его задержали. По факту нападения на дом бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Один из раненных грабителей скончался прямо в гараже. Фото: МВД по РТ

Один из раненных грабителей скончался прямо в гараже.Фото: МВД по РТ

- В ходе осмотра места происшествия было изъято огнестрельное оружие ограниченного поражения, которое принадлежало одному из погибших. Также изъяты рация, ключи, отвертка и бинокль проникнувших в дом, - сообщают в МВД Татарстана.

Личности погибших мужчин уже установлены. Фото: МВД по РТ

Личности погибших мужчин уже установлены.Фото: МВД по РТ

Что же касается личностей погибших, то они уже установлены. Это жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 39-летний Владислав Колоярцев.

В отношении же бизнесмена возбудили уголовное дело по статье «Убийство при превышении пределов необходимой обороны».

- В отношении Деданина избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в следственном комитете Татарстана.

Бизнесмену из Татарстана грозит лишение свободы сроком до трех лет.

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