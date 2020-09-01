Подозреваемый в убийстве бизнесмена Евгения Деданина перед выстрелом вымогал у него деньги

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", Фото: Иван ВИСЛОВ

В Бугульме 1 сентября в результате нападения от огнестрельного ранения в голову скончался 43-летний местный предприниматель Евгений Деданин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в СУ СКР Татарстана.

Злоумышленника задержали. Им оказался 54-летний житель Самарской области, гражданин Ближнего зарубежья. По информации собственных источников "Комсомолки" в правоохранительных органах, мужчина пытался вымогать с Деданина деньги, а получив отказ выстрелил ему в голову. Ранение оказалось смертельным - предприниматель скончался в больнице.