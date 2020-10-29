Коронавирус в Татарстане, последние новости на 29 октября 2020 года: проведено более 919 тысяч тестов на инфекцию

Несмотря на введение в России новых "ковидных" ограничений, в республике их пока только обсуждают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро четверга, 29 октября, в Татарстане выявили 8 282 случая коронавируса. Местный Минздрав говорит о 7 258 выздоровевших и 110 скончавшихся. В то же время федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 105 скончавшихся жителях региона.

Фото: скриншот с сайта уandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели 919 359 тестов на COVID-19.

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне в Татарстане подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. 70-летнего мужчину госпитализировали с подозрением на пневмонию. Лечение в итоге не помогло, и пациент скончался в больнице.

- Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - уточнили в пресс-службе Минздрава региона.

О СПАСЕНИИ

Врачи республиканской клинической больницы Татарстана спасли жизнь беременной женщины, которая подхватила COVID-19. Когда Лейсан начала задыхаться, ее госпитализированы в инфекционный госпиталь Нижнекамска. Легкие пациентки были поражены на 50%, температура тела превышала 39 градусов. Дышать самостоятельно она не могла и находилась в полубессознательном состоянии.

Медики решили перевезти пациентку в Казань - в Перинатальный центр РКБ. С согласия Лейсан началось лечение препаратами, которые могли быть опасны для ее будущего ребенка. После нескольких суток капельниц, уколов, таблеток и кислородных масок, женщина начала приходить в себя. Вскоре коронавирус отступил. Ребенок Лейсан остался жив и здоров.

О ШКОЛЬНИКАХ И УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

С начала учебного года в Татарстане COVID-19 заразились 37 школьников и 111 учителей. Вместе с тем, в местном Роспотребнадзоре замечают, что заболеваемость среди детей в регионе в 10 ниже, чем у взрослых. Первые составляют всего 3-4% от всех инфицированных.

Глава Минобразования республики Ильсур Хадиуллин официально заявил, что вновь переводить детей на дистанционное обучение не планируется. По его словам, в школах соблюдаются все санитарные требования.

О НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ

Несмотря на введение в России новых "ковидных" ограничений, в республике их пока только обсуждают. Окончательное решение об их введении будет принято в пятницу, 29 октября.

Напомним, в России с 23.00 до 6.00 запрещается работа кафе и ресторанов, а также ночных клубов и дискотек. Кроме того, в стране введен масочный режим.