Коронавирус в Татарстане, последние новости на 29 октября 2020 года: проведено более 919 тысяч тестов на инфекцию

Несмотря на введение в России новых "ковидных" ограничений, в республике их пока только обсуждают.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным на утро четверга, 29 октября, в Татарстане выявили 8 282 случая коронавируса. Местный Минздрав говорит о 7 258 выздоровевших и 110 скончавшихся. В то же время федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией говорит о 105 скончавшихся жителях региона.
Фото: скриншот с сайта уandex.ru/covid19/stat
С начала пандемии в республике провели 919 359 тестов на COVID-19.
О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
Накануне в Татарстане подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. 70-летнего мужчину госпитализировали с подозрением на пневмонию. Лечение в итоге не помогло, и пациент скончался в больнице.
- Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - уточнили в пресс-службе Минздрава региона.
О СПАСЕНИИ
Врачи республиканской клинической больницы Татарстана спасли жизнь беременной женщины, которая подхватила COVID-19. Когда Лейсан начала задыхаться, ее госпитализированы в инфекционный госпиталь Нижнекамска. Легкие пациентки были поражены на 50%, температура тела превышала 39 градусов. Дышать самостоятельно она не могла и находилась в полубессознательном состоянии.
Медики решили перевезти пациентку в Казань - в Перинатальный центр РКБ. С согласия Лейсан началось лечение препаратами, которые могли быть опасны для ее будущего ребенка. После нескольких суток капельниц, уколов, таблеток и кислородных масок, женщина начала приходить в себя. Вскоре коронавирус отступил. Ребенок Лейсан остался жив и здоров.
О ШКОЛЬНИКАХ И УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
С начала учебного года в Татарстане COVID-19 заразились 37 школьников и 111 учителей. Вместе с тем, в местном Роспотребнадзоре замечают, что заболеваемость среди детей в регионе в 10 ниже, чем у взрослых. Первые составляют всего 3-4% от всех инфицированных.
Глава Минобразования республики Ильсур Хадиуллин официально заявил, что вновь переводить детей на дистанционное обучение не планируется. По его словам, в школах соблюдаются все санитарные требования.
О НОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ
Несмотря на введение в России новых "ковидных" ограничений, в республике их пока только обсуждают. Окончательное решение об их введении будет принято в пятницу, 29 октября.
Напомним, в России с 23.00 до 6.00 запрещается работа кафе и ресторанов, а также ночных клубов и дискотек. Кроме того, в стране введен масочный режим.