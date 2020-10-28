Казанские врачи спасли беременную, которая заразилась коронавирусом

В РКБ Татарстана Лейсан доставили из инфекционного госпиталя Нижнекамска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В инфекционный госпиталь Нижнекамска Лейсан попала на 27-й неделе беременности. Насморк, температура и красное горло перетекли в ангину, а после ей стало тяжело дышать. Когда она начала задыхаться, муж вызвал врачей. В ожидании помощи, он старался помогать жене дышать.

Уже в госпитале медикам стало понятно, что у пациентки коронавирус “с полным букетом симптомов”. Легкие Лейсан были поражены на 50%, температура тела превышала 39 градусов. Дышать самостоятельно она не могла и находилась в полубессознательном состоянии.

Врачи решили перевезти беременную женщину в Казань - в Перенатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана.

- Женщина то приходила в себя, то снова проваливалась в сон. Только иногда, из последних сил, она шептала врачам: «Спасите малыша, пожалуйста». Кислорода Лейсан не хватало, по дороге врачи созванивались с другой бригадой "скорой помощи" - нужен был еще один баллон кислорода. Где-то на трассе бригады встретились, баллон передали, Лейсан переподключили, - рассказывают в пресс-службе РКБ.

С согласия пациентки началось лечение препаратами, которые могли быть опасны для ее будущего ребенка. После нескольких суток капельниц, уколов, таблеток и кислородных масок, женщина начала приходить в себя. Вскоре коронавирус отступил.

Ребенок Лейсан остался жив и здоров. Сейчас беременная женщина находится дома.