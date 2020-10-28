Глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин: переводить школьников на дистанционное обучение не планируются

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Глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин официально заявил, что в республике переводить школьников на дистанционное обучение не планируются.

По его словам, в образовательных учреждениях соблюдаются все предписанные Роспотребнадзором санитарные требования.

Кроме того, министр отметил, что осенние каникулы в школах Татарстана пройдут традиционно с 2 по 8 ноября, а 31 октября там будет объявлен День здоровья. Продлевать каникулы также не планируется.

Сегодня, 28 октября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина так же отметила, что вопрос о продлении осенних каникул в регионе не обсуждался. Как она отметила, заболеваемость среди детей в 10 раз ниже, чем у взрослых.