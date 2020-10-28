В Татарстане подтвердили 110 случай смерти от коронавируса

Скончавшемуся пациенту было 70 лет. Фото: Александр ГЛУЗ

В эту среду, 28 октября, Минздрав Татарстана подтвердил еще одну смерть от коронавируса в республике.

70-летнего мужчину госпитализировали с подозрением на пневмонию. Лечение в итоге не помогло, и пациент скончался в медучреждении.

- Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - уточнили в Минздраве Татарстана.

Отметим, что с начала пандемии в республике это уже 110 смерть от коронавируса. Напомним, что только за прошедшие сутки в Татарстане было выявлено 47 новых случаев COVID-19. Всего такой диагноз в регионе был поставлен 8 282 раза.