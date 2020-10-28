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Коронавирус Covid-19

С начала учебного года в Татарстане COVID-19 заразились 37 школьников и 111 учителей

Заболеваемость среди детей в регионе в 10 ниже, чем у взрослых
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В республике дети составляют всего 3-4% от всех инфицированных.

В республике дети составляют всего 3-4% от всех инфицированных.

Фото: Татьяна Коркина

В эту среду, 28 октября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила, что с начала учебного года в республике COVID-19 заразились 37 школьников и 111 учителей.

По ее словам, заболеваемость среди детей в регионе в 10 ниже, чем у взрослых. Первые составляют в Татарстане всего 3-4% от всех инфицированных. Данный показатель пока не меняется.

Напомним, что в республике глава Минобразования Татарстана Ильсур Хадиуллин 28 октября официально заявил, что из-за коронавируса в республике школы не перейдут на дистанционное обучение, а осенние каникулы у детей пройдут в обычные сроки – продлевать их не собираются.