В Татарстане решение о новых ограничениях примут в эту пятницу

В республике масочный режим хотят также распространить на лифты и парковки автомобилей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 28 октября, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Любовь Авдонина пояснила, что несмотря на введение в России новых коронавирусных ограничений, в республике их пока только обсуждают.

Отметим, согласно новому постановления Роспотребнадзора, в России с 23.00 до 6.00 запрещается работа кафе и ресторанов, а также ночных клубов и дискотек.

В Татарстане, по словам Авдониной, пока исходят из сложившейся ситуации с коронавирусом и решение о введении новых ограничений будет принято в эту пятницу.

Кроме того, в республике по новым указаниям Роспотребнадзора масочный режим хотят также распространить на лифты и парковки автомобилей.