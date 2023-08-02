ФОТО: МЧС Татарстана

Житель Нижнекамска, пострадавший при взрыве бытового газа, умер в больнице. Врачи центральной районной больницы боролись за его жизнь с 25 июля, но их усилия оказались тщетны.

Напомним, страшное происшествие случилось в Нижнекамске в доме №11 на проспекте Вахитова ранним утром 25 июля. 26-летний мужчина курил на балконе, когда в квартире произошел взрыв бытового газа. Сильнейшей ударной волной его выбросило на улицу. Мужчина получил 80% ожогов тела.

Пострадавшего оперативно госпитализировали с многочисленными травмами и ожогами. За жизнь мужчины боролись медики реанимации.

К сожалению, сегодня, 2 августа, в больнице констатировали его смерть.

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