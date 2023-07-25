В Нижнекамске в результате взрыва бытового газа пострадали люди

Пострадавшие госпитализированы

Нижнекамская городская прокуратура назвала причину взрыва в многоквартирном доме на проспекте Вахитова. По данным ведомства, произошел взрыва бытового газа.

Также в прокуратуре сообщили, что в результате взрыва есть пострадавшие. Они госпитализированы.

На место происшествия выехал заместитель прокурора города Руслан Минибаев. Организована проверка.

Напомним, взрыв на проспекте Вахитова прогремел рано утром 25 июля и попал на кадры камеры видеонаблюдения.

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