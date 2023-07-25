В Нижнекамске в жилом доме прогремел взрыв

В результате происшествия серьезно пострадал подъезд дома

В Нижнекамске в многоквартирном доме по проспекту Вахитова произошел взрыв. Эпицентром стала квартира на первом этаже.

Инцидент произошел 25 июля в 5:08 и попал на кадры камеры видеонаблюдения. По информации ГУ МЧС России по РТ, самостоятельно на улицу эвакуировались 15 человек, еще 9 спасли сотрудники пожарной охраны, в том числе одного ребенка. С огнем удалось справится в 5:29.

СОтрудники МЧС спасли девять человек, 15 эвакуировались сами Фото: МЧС Татарстана

Ситуацию прокомментировал глава Нижнекамска Рамиль Муллин.

«Сегодня утром на Вахитова, 11 произошел хлопок. Ситуация под контролем экстренных служб, на месте создан оперативный штаб, который будет решать все вопросы по мере их поступления. Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются. С нашей стороны максимально будет оказана помощь всем жителям из пострадавших квартир», - заявил мэр.

Нижнекамская городская прокуратура назвала причину происшествия. По данным ведомства, произошел взрыва бытового газа. Также в прокуратуре сообщили, что в результате взрыва есть пострадавшие. Они госпитализированы.

Серьезно пострадал и жилой дом – полностью разрушен балкон квартиры на первом этаже, в подъезде выбиты окна и дверь, балконы на втором и третьем этаже обгорели.

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