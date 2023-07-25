Вышел на балкон покурить: в момент взрыва в Нижнекамске мужчину выбросило на улицу

Пострадавший получил различные травмы и ожоги

Хозяина взорвавшейся в Нижнекамске квартиры во время происшествия выбросило на улицу. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ.

По предварительной информации, незадолго до взрыва 26-летний мужчина вышел на балкон покурить, через некоторое время его ударной волной выбросило на улицу. В результате пострадавший получил различные травмы и ожоги, его госпитализировали.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается источник утечки газа. После обследования дома сотрудниками экстренных служб следователи приступят к осмотру места происшествия», - уточнил Шептицкий.

Серьезно пострадал и жилой дом – полностью разрушен балкон квартиры на первом этаже, в подъезде выбиты окна и дверь, балконы на втором и третьем этаже обгорели.

По факту случившегося в Татарстане возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требования безопасности).

Ранее мы сообщали, что момент взрыва в жилом доме Нижнекамска попал на видео.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram