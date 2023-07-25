Пострадавший при взрыве газа в Нижнекамске получил 80% ожогов тела

Жителей трех подъездов эвакуировали Фото: МЧС Татарстана

Пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме Нижнекамска получил 80% ожогов тела. Он находится в больнице. Об этом сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов.

Напомним, 26-летний мужчина вышел на балкон покурить, после чего в его квартире произошел взрыв – хозяина выбросило волной на улицу.

Сегодня пострадавший от взрыва дом обследуют строители, завтра, 26 июля, городские власти смогут назвать сроки восстановительных работ.

Жителей трех подъездов эвакуировали, для них создан пункт временного размещения на базе школы №12. Администрация города создала с жильцами этих квартир общий чат в мессенджере.

«Постараемся ликвидировать все последствия максимально быстро», - подчеркнул Булатов.

Ранее мы сообщали, что момент взрыва многоквартирного дома на проспекте Вахитова в Нижнекамске попал на видео.

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