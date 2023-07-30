«Решил вывести семью на отдых»: новые подробности гибели двухмесячной девочки при урагане в Марий Эл

Ураган валил деревья не только на палатки, но и на машины туристов. Фото: МЧС России

В субботу, 29 июля, на озера Таир и Яльчик в Марий Эл обрушился сильнейший ураган. Ветер валили деревья на палатки с туристами, в них они надеялись переждать дождь. Пострадали десятки человек, восемь, в том числе и трое детей, погибли от полученных травм.

«Приехали в пятницу, планировали остаться до воскресенья. Три года подряд ездим на Яльчик. Даже дождика ни разу не заставали. А тут бац и такое. Очень жаль семьи погибших. В таких условиях спастись очень сложно», - рассказала «КП-Казань» очевидец Диана.

По слова женщины, все произошло очень быстро. Сначала резко стемнело, потом упала одна, за ней вторая, а после дождь полил стеной.

«Естественно мы попрятались в палатки. Пошел град. Безумный ветер. В палатку полетели ветки из леса. Одна прилетела мне в голову, но от шока я даже не заметила боли. Отсиделись. Вышли осматриваться, что произошло вокруг. В лесу куча поваленных деревьев, испугались, что в нашу сторону могут упасть. Перенесли палатки ближе к берегу. Дождь снова пошел, но уже мелкий. Сидели в палатке. Вдруг поехала машина МЧС. От соседей узнали, что в другой стороне от нас много пострадавших и погибла женщина, а ее ребенка увезли в больницу», - вспоминает Диана.

Она вместе со всеми переждали дождь. Потом пошли смотреть, где случилась трагедия. Думали, что могут чем-то помочь.

«Увидели эту палатку с женщиной, труп не забрали, накрыли. Очень много машин под деревьями, многие уже просто в мясо разбиты. На другой стороне от нас тоже оказалось погибшие - подростки», - рассказывает Диана.

Сразу выезжать компания женщины не решились. Хотели подождать до утра, чтобы дорога просохла, да и промокшие вещи высушились.

Ветер был настолько сильным, что вырывал деревья с корнем. Фото: Предоставлено очевидцем

«В итоге сотрудники полиции, которые ходили по территории сказали, что объявлена эвакуация: «В течении часа покиньте место». Хотя где-то за полчаса до них приходили другие сотрудники экстренных служб, которые спрашивали все ли у нас в порядке. Они тогда сказали, что уезжать или не уезжать - на наше усмотрение», - говорит очевидец.

Они собрались в районе 11 вечера, спокойно без паники. Снова пошел дождь, Диана и другие ускорились.

«Быстро все закидали и уехали. По дороге на выезд из Яльчика было очень много поваленных деревьев. Пока ехали, молилась чтобы не застряли. Нашу сторону берега чудом спасло. Никто не пострадал. Деревья повалило только в самом лесу. Если бы была вторая волна урагана, то нам было бы уже не спастись. Правда, когда уезжали оттуда у костра сидела другая компания. Они никуда не собирались», - рассказала о пережитом Диана.

ВЗЯЛ ОТГУЛ, РАДИ ПОЕЗДКИ НА ОЗЕРО

Стоит отметить, что все погибшие, а это напомним, восемь человек, проживали в Татарстане. В том числе и семья 32-летней Гульнары Салимовой уроженки села Стерлибашево в Башкортостане. На их палатку ураган обрушил дерево. Женщина, а также ее двухлетний сын и двухмесячная дочь погибли на месте. Выжил только отец семейства Ринат. По предварительной информации, 33-летний мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Волжска. Это ближайшее к месту трагедии медучреждение. Сама семья с недавнего времени проживали в Казани, где взяли квартиру в ипотеку.

«Мы с Гульнарой учились в одной школе. Играли вместе, дружили, ходили в местный клуб на дискотеку. Она была очень приличной девушкой, улыбчивой и доброй. Затем, она поступила в институт и отучилась на филолога. По прошествии времени, устроилась на работу в отдел кадров Кооперативного института. Несмотря на это, Гуля каждый год приезжала к матери в деревню и во всем ей помогала. Маме лет 60 и она сейчас убита горем. Папы нет, он умер еще давно, от сердечного приступа. Я всегда помнила ее улыбчивой, и эти добрые глаза, я не забуду их никогда. Это был очень светлый человек. Такой я ее помню и буду помнить. С мужем она познакомилась всего четыре года назад. Чтобы вывезти семью отдыхать Яльчик он взял на работе отгул», - рассказала «КП-Казань» подруга погибшей Лейсан.

Мужчина взял на работе отгул, чтобы вывести отдохнуть семью на озеро. Фото: соцсети

Пострадавшие от урагана в Марий Эл в больницах Татарстана

Как удалось выяснить «Комсомолке», в реанимацию Республиканской клинической больницы Татарстана с озера Яльчика была доставлена одна женщина. Еще 13 человек привезли из Марий Эл в казанскую Горбольницу №7.

«По последним данным в больнице зарегистрировано 13 пострадавших в результате урагана в Марий Эл. Трое из них были доставлены на «скорой помощи» с различными травмами, восемь находятся на амбулаторном лечении, одна пострадавшая в тяжелом состоянии - в реанимации. Вследствие падения дерева, она получила перелом двух позвонков, лопаточной кости, множественные переломы ребер с разрывом правого легкого. Пребывает в состоянии травматического шока второй степени», - рассказал «КП-Казань» собственный источник в больнице.

Как удалось установить, в реанимации Горбольницы №7 находится 33-летняя жительница Зеленодольска Ксения Руслина. Женщина замужем, у нее двое сыновей.

«Она мама моего бывшего воспитанника. Хороший человек, замечательная мама. Добрая, отзывчивая, активная», - переживает за женщину ее знакомая Нелли Тагирова.

Напомним, что глава Татарстана Рустам Минниханов дал поручение держать на контроле оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим от урагана.

«Комсомольская правда» выражает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

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