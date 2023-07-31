Нашли тело шестимесячного младенца: В Чувашии на Волге во время шторма затонул катер с 10 пассажирами

Продолжаются поиски одного взрослого и одного ребенка. Фото: ЦМСУТ СК РФ

Во время урагана, который 29 июля бушевал в Поволжье, в Чувашии на Волге затонул катер с 10 пассажирами, шесть из которых – дети. При этом судно было рассчитано принимать на борт только пять человек.

Катер в непогоду шел от острова Амоксар к правому берегу реки по направлению к деревне Адылъял Чебоксарского района. Во время шторма у него в пути неожиданно заглох мотор. Очередная высокая волна сразу же опрокинула остановившееся судно. Катер затонул, а люди оказались в воде. Лишь у половины пассажиров были спасательные жилеты.

Получив сообщение о крушении, к месту происшествия тут же выдвинулись спасатели. Всю ночь при сильном ветре и шторме они искали терпящих бедствия людей. Им на лодках помогали местные рыбаки. Совместными усилиями удалось найти и достать из воды восемь пассажиров затонувшего катера, а также тело шестимесячного младенца.

«Из спасенных четыре ребенка были госпитализированы в РДКБ Чебоксар. Продолжаются поиски двух пропавших человек – 34-летний мужчины, который управлял катером, и его восьмилетнего пассажира», -сообщили в МЧС Чувашии.

По факту произошедшего Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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