ФОТО: мэрия Казани

Кошку Фрушу и хамелеона спасли с пожара на Чехова в Казани, рассказали в городской мэрии. Из огня 14 июня эвакуировали не только людей, но и их питомцев.

Напомним, в центре Казани в доме №8 на улице Чехова в 18:30 загорелась крыша. На тушение и первую помощь жильцам отправились все спецслужбы. Эвакуировали жильцов быстро, поэтому пострадавших, к счастью, нет.

Для тех, кто остался без крыши над головой, приготовили места временного размещения в гостинице «Кварт», туда их доставляют специальные автобусы. Помимо этого, все нуждающиеся будут обеспечены горячим питанием. А по всем имеющимся вопросам жильцы могут обратиться в палатку МЧС-штаб, развернувшуюся во дворе.

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