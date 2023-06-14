ФОТО: мэрия Казани
Жильцам дома на Чехова в центре Казани, где произошел пожар, предоставили места временного размещения. Об этом рассказали в городской мэрии.
Крупный пожар в пятиэтажке №8 на Чехова произошел 14 июня в половине 7 вечера. Спасатели и остальные экстренные службы прибыли на место в считанные минуты. Пострадавших при пожаре нет.
В мэрии уточняют, что нуждающимся в расселении будет оказана помощь – им предоставят места в гостинице «Кварт». Для этого нужно позвонить по телефону: +7(937)623-46-56.
Известно, что возгорание случилось на кровле дома. Подробности и предварительная причина пожара уточняются.
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