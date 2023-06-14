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НовостиОбщество14 июня 2023 18:12

Для эвакуированных с пожара в Казани на Чехова организуют транспорт, временное жилье и питание

Для 142 жителей организовали также палатку МЧС-штаб
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: мэрия Казани

ФОТО: мэрия Казани

Для эвакуированных с пожара в Казани на Чехова организуют транспорт, временное жилье и питание. О планах работы на месте происшествия в ближайшие часы рассказали в мэрии.

Так, нуждающихся во временном размещении до гостиницы «Кварт» отвезут специальные автобусы, а Департамент питания доставит ланч-боксы с горячим вторым.

Известно, что в доме №8 на Чехова проживает 142 жителя. Для них во дворе организовали также палатку МЧС-штаб, где они могут получить консультацию по волнующим вопросам.