В центре Казани произошел крупный пожар: жителей размещают в гостинице «Кварт»

ФОТО: мэрия Казани

В центре Казани 14 июня около 18.30 произошел крупный пожар. В пятиэтажном жилом доме №8/2 по улице Чехова загорелась крыша. Площадь пожара составила 1 100 квадратных метров. На его тушение отправили 12 единиц техники.

- Во время эвакуации жильцов дома помощь понадобилась маломобильным мужчине и женщине. Пожарные их вынесли на руках. Спасенные переданы для осмотра медикам. В результате произошедшего никто не пострадал, - сообщает МЧС Татарстана.

Как отметили в мэрии Казани, в загоревшемся доме 66 квартир в них проживают 142 человека. Для них на улице развернули палатку МЧС, где они могут получить необходимые консультации и оставить свои актуальные данные. Для жильцов дома подготовлено временное место расселения – гостиница «Кварт». Желающих там разместиться собирают в управляющей компании Вахитовского района Казани, телефон для связи: +79376234656. В мэрии заверяют, что им не стоит боятся за свое имущество. По просьбе местных властей, около дома правоохранители усилят патрулирование. Чтобы доставить людей в гостиницу им предоставят специальные автобусы. Также их обеспечат горячим питанием в ланч-боксах.

- Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление причин и обстоятельств возникновения пожара, а также вопросы соблюдения жилищных прав жильцов пострадавшего дома. В случае выявления нарушений будут приняты меры, - в свою очередь сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Отметим, что на первом этаже находится отдел миграционной службы МВД, в который с начала июня начали выстраиваться очереди горожан за загранпаспортами нового образца. Именно летом их снова начали выдавать по всей России. Также по злополучному совпадению сотрудники отдела должны именно в этот день отмечать свой профессиональный праздник. Однако вместо этого, по словам очевидцев, они занимаются тем, что выносят из пострадавшего дома рабочую документацию.