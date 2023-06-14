ФОТО: мэрия Казани

В центре Казани на Чехова пожарные тушат крышу пятиэтажки, расположенной напротив рынка.

По информации МЧС Республики Татарстан, возгорание кровли произошло сегодня, 14 июня, в 18:35. Пострадавших, к счастью, нет.

В мэрии Казани уточняют, что в доме №8/2 на улице Чехова 66 квартир. Для жителей начали готовить мест размещения для временного расселения. На место происшествия прибыл глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

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