В Чувашии по факту заражения людей сибирской язвой возбудили уголовное дело

В инциденте будет разбираться отдел расследования особо важных дел. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Чувашии по факту заражения людей сибирской язвой в Цивильском районе возбудили уголовное дело. Глава СУ СКР по республике Александр Полтинин поручил разобраться в инциденте отделу расследования особо важных дел.

Согласно следствию, житель деревни Старое Акташево забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. Хозяин животного не проводил ветеринарные мероприятия, чтобы предупредить болезнь у скота, животных не осматривал ветеринар, в том числе они не были привиты от сибирской язвы.

В результате сибирской язвой заразились сосед подозреваемого, который участвовал в убое бычка, его супруга и еще один житель деревни, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии. Глава республики Олег Николаев в связи с этим инцидентом ввел карантин в деревне Старое Акташево.

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