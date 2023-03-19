«Мясо и шкуру продали»: причиной вспышки сибирской язвы в Чувашии мог стать незаконный убой бычка

Бычок не был вакцинирован от сибирской язвы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Причиной вспышки сибирской язвы в Цивильском районе мог стать незаконный убой нелегально купленного животного. Факт нарушения зафиксировали Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области и природоохранная прокуратора в ходе проверки.

3 марта в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Старые Акташево был зарезан бычок, который не стоял на учете в ветслужбе. По словам хозяина, животное купили по объявлению, без ветеринарно-сопроводительных документов. Примечательно, что убой животного произвели из-за ухудшения состояния его здоровья, вакцинацию от сибирской язвы ему не проводили.

Заражение жителей Чувашии произошло через порезы на руках при обработке туши. При этом мясо и шкуру продали неизвестным людям, сообщила пресс-служба местного Россельхознадзора. В настоящее время устанавливаются пути заноса сибирской язвы и обстоятельства продажи мяса.

Напомним, в Цивильском районе Чувашии два человека были госпитализированы в местную больницу с сибирской язвой. В связи с этим в деревне Старое Акташево был введен карантин, который будет действовать до особого распоряжения.

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