В Чувашии ввели карантин из-за заражения сибирской язвой

Во время карантина действует запрет на посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных, проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В деревне Старое Акташево Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

Согласно документу, карантин введен с 16 марта и будет действовать до особого распоряжения. В это время действует запрет на посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных, проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок.

Отметим, в обязанности государственной ветеринарной службы Чувашии входит разработка и утверждение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага сибирской язвы и предотвращению распространения возбудителя. Также организация будет контролировать исполнение указа.

Напомним, в Цивильском районе Чувашии два человека заразились сибирской язвой. Они были госпитализированы в местную больницу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram