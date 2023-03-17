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НовостиОбщество17 марта 2023 7:21

В Чувашии ввели карантин из-за заражения сибирской язвой

Он будет действовать до особого распоряжения
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Во время карантина действует запрет на посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных, проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок.

Во время карантина действует запрет на посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных, проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В деревне Старое Акташево Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

Согласно документу, карантин введен с 16 марта и будет действовать до особого распоряжения. В это время действует запрет на посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных, проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок.

Отметим, в обязанности государственной ветеринарной службы Чувашии входит разработка и утверждение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага сибирской язвы и предотвращению распространения возбудителя. Также организация будет контролировать исполнение указа.

Напомним, в Цивильском районе Чувашии два человека заразились сибирской язвой. Они были госпитализированы в местную больницу.

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