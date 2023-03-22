В Чувашии еще у одного человека выявили симптомы сибирской язвы

У пациента на раковине уха выступило пятно багрово-фиолетового оттенка. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Чувашии у третьего жителя выявили симптомы сибирской язвы. У него на раковине уха выступило пятно багрово-фиолетового оттенка, сообщает Минздрав республики.

Такой симптом свидетельствует о заражении инфекцией. Как стало известно, ранее пациент контактировал с заболевшими людьми.

Напомним, источником распространения сибирской язвы в Чувашии стала туша быка. Недавно два жителя республики попали в больницу с соответствующими симптомами заражения. Там диагноз подтвердился после лабораторных анализов.

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