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НовостиОбщество22 марта 2023 10:11

В Чувашии еще у одного человека выявили симптомы сибирской язвы

Это третий зараженный
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
У пациента на раковине уха выступило пятно багрово-фиолетового оттенка.

У пациента на раковине уха выступило пятно багрово-фиолетового оттенка.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Чувашии у третьего жителя выявили симптомы сибирской язвы. У него на раковине уха выступило пятно багрово-фиолетового оттенка, сообщает Минздрав республики.

Такой симптом свидетельствует о заражении инфекцией. Как стало известно, ранее пациент контактировал с заболевшими людьми.

Напомним, источником распространения сибирской язвы в Чувашии стала туша быка. Недавно два жителя республики попали в больницу с соответствующими симптомами заражения. Там диагноз подтвердился после лабораторных анализов.

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