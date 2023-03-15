В Чувашии два человека попали в больницу с заражением сибирской язвой

Диагноз был подтвержден при лабораторных исследованиях. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Цивильском районе Чувашии два человека заразились сибирской язвой. Все они были госпитализированы в местную больницу. Там диагноз подтвердился при лабораторных условиях. По предварительной информации, местные жители стали жертвами опасной инфекции, получив раны при забое скота.

- Состояние пациентов средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Врачи дают благоприятный прогноз, - сообщил в своем официальном телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, зараженные сибирской язвой получают специфическое лечение. Лица, которые с ними контактировали, здоровы, но, тем не менее, они находятся под постоянным медицинским присмотром. Мало, того они также получают профилактическое лечение.

По факту заражения людей сибирской язвой в Чувашии провели заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии. Кроме того, согласно регламенту, местные власти совместно с республиканскими МВД, Роспотребнадзором и государственной ветеринарной службой проводят все необходимые мероприятия препятствующие распространению сибирской язвы по территории региона.

- Главная задача – обеспечить безопасность населения, и она будет выполнена, - заявил глава республики Олег Николаев.

Отметим, что последний раз случай заражения сибирской язвой людьми в Чувашии был зафиксирован 36 лет назад. Тогда в Батыревском районе республики жертвой инфекции стал один человек.

СПРАВКА КП

Сибирская язва - особо опасная смертельная инфекционная болезнь животных и людей. У человека при заражении могут наблюдаться интоксикация, гнойное воспаление кожи, лимфатических узлов и внутренних органов.

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