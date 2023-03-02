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НовостиОбщество2 марта 2023 10:47

В Казани горбольницу №7 переименуют в честь экс-главы Минздрава РТ Марата Садыкова

Он руководил медучреждением на протяжении 10 лет
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ранее депутат Госдумы выступила с такой же инициативой. Фото: пресс-служба горбольницы №7

Ранее депутат Госдумы выступила с такой же инициативой. Фото: пресс-служба горбольницы №7

В Казани Городскую клиническую больницу №7 переименуют в честь бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Он занимал должность главврача этого медучреждения на протяжении 10 лет. Ранее депутат Госдумы Татьяна Ларионова предлагала увековечить таким образом память об экс-главе ведомства.

Напомним, Марат Садыков скоропостижно скончался в возрасте 53 лет в январе 2023 года. Проводить министра в последний путь собрались несколько сотен человек. В феврале президент России Владимир Путин посмертно наградил бывшего министра здравоохранения Татарстана орденом Пирогова.

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