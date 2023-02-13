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НовостиОбщество13 февраля 2023 13:13

Президент России наградил Марата Садыкова орденом Пирогова посмертно

Глава Минздрава скончался в конце января
Роман ЕФРЕМОВ
Садыков награжден за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Садыков награжден за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Президент России Владимир Путин посмертно наградил бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова орденом Пирогова. Опубликован соответствующий указ главы государства.

В тексте уточняется, что Садыков награждается за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, глава Минздрава Татарстана скоропостижно скончался 29 января текущего года. Обязанности руководителя ведомства исполняет Марсель Миннуллин.