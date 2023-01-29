Умер Марат Садыков, министр здравоохранения Татарстана

Марат Садыков возглавлял министерство здравоохранения с 2018 года. Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

На 54-ом году жизни не стало министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. По предварительной информации, причиной смерти могла послужить остановка сердца.

Марат Садыков родился 27 января 1970 года. Является заслуженным врачом Татарстана, лауреатом Госпремии республики в области науки и техники, а также Кандидатом медицинских наук. С 1996 по 2000 год замещал главврача горбольницы №18, а затем до 2008 года руководил онкодиспансером Казани.

На протяжении 10 лет Садыков занимал должность главврача горбольницы №7. В это же время он стал депутатом республиканского Госсовета. Министерство здравоохранения Татарстана Марат Садыков возглавлял с 2018 года.

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