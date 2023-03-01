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НовостиОбщество1 марта 2023 15:56

Марсель Миннуллин назначен министром здравоохранения Татарстана

Он занял место ушедшего из жизни Марата Садыкова
Рината СТРЕБКОВА
До нового назначения Марсель Миннуллин занимал должность первого заместителя главного врача Республиканской клинической больницы. Фото: РКБ.

До нового назначения Марсель Миннуллин занимал должность первого заместителя главного врача Республиканской клинической больницы. Фото: РКБ.

В Татарстане назначили нового министра здравоохранения Татарстана. Этот пост занял Марсель Миннуллин. Указ о его назначении сегодня подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Отметим, что ранее должность министра здравоохранения республики занимал Марат Садыков, который ушел из жизни в конце января 2023 года. С 6 февраля исполняющим обязанности главы минздрава назначили Марселя Миннуллина. Теперь же из его должности официально убрали приставку "и.о".

До нового назначения Марсель Миннуллин занимал должность первого заместителя главного врача Республиканской клинической больницы.

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