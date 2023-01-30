В Казани проходит прощание с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым

Марат Садыков скончался на 54-м году жизни. Фото: Минздрав Татарстана

В Казани проходит церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым. Он скончался на 54-м году жизни.

Так, церемония началась в 8:00 в Поволжском государственном университете физкультуры, спорта и туризма. Последнюю дань памяти покойного пришли отдать родные и близкие, коллеги по цеху, а также все желающие. К 10:00 проститься с министром здравоохранения республики приехал глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Марат Наилевич был патриот республики, патриот здравоохранения. Он был очень надежный, четкий, конкретный. Особенно пандемия показала, как система здравоохранения республики отработана. Я искренне соболезную. Это большая утрата. Мы всегда будем помнить нашего товарища, - сказал Минниханов.

Также в траурной церемонии участие принял и первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

- «Мы служим людям» - это понятие в первую очередь относится к медицинским работникам. Для всех нас он стал главным врачом. Спасибо за труд. Это был подвиг сам по себе. Самый благородный смысл служения народу. Ему не было покоя, он всегда был на службе, - произнес Шаймиев.

Отметим, смерть Садыкова стала неожиданной для всех. По предварительной информации, причиной этого могла послужить остановка сердца.

Напомним, из-за большого количества желающих проститься с главой Минздрава Татарстана Маратом Садыковым, церемонию прощания решили проводить в другом месте. Им стал Международный информационный центр Поволжского института туризма и спорта, здание №35.

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