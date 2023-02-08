Попавшие в жуткое ДТП фельдшеры «скорой» не были пристегнуты ремнями безопасности

медики попали в аварию, когда ехали к пациенту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фельдшеры «скорой помощи» в момент резонансного ДТП в Набережных Челнах не были пристегнуты ремнями безопасности. Об этом на заседании комиссии по безопасности дорожного движения рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи города Сергей Крылов.

- Фельдшеры не были пристегнуты, поэтому одного их них просто выбросило из автомобиля. Машина скорой помощи фактически на него упала - при падении набок она его накрыла, - сказал Крылов.

Напомним, в результате столкновения «скорой» и Audi на перекрестке проспектов Сююмбике и Вахитова пострадали четыре человека, в том числе и двое фельдшеров – 25-летняя девушка и 38-летний мужчина. Они оба находятся в тяжелом состоянии, мужчину сегодня на реанимобиле доставили из Набережных Челнов в РКБ Казани. 39-летний водитель «скорой» получил травмы средней степени тяжести. Он, как и вторая фельдшер, проходит лечение в БСМП татарстанского автограда, водитель же иномарки, можно сказать легко отделался. Его в тот же день после оказания медицинской помощи отпустили домой.

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