Горздрав Набережных Челнов рассказал о состоянии пострадавших в жутком ДТП со «скорой»

Врачи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья попавших в аварию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи БСМП Набережных Челнов борются за жизнь медиков «скорой помощи», которые пострадали в жутком ДТП. Авария произошла вечером 6 февраля на перекрестке проспектов Вахитова и Сююмбике. С места аварии в больницу с различными травмами увезли двух медиков, водителя «скорой» и водителя автомобиля Audi, радиоведущего местного радио.

- Двое из них находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Двое в средней степени тяжести, врачи продолжают обследование. В карете «скорой помощи» пациентов в момент аварии не было. Врачи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья пациентов, - сообщили «КП-Казань» в Горздраве Набережных Челнов.

Напомним, по предварительным данным, водитель «скорой» проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Audi.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram