В Набережных Челнах радиоведущий Love Radio без прав на иномарке столкнулся со «скорой», пострадали четыре человека

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 6 февраля, вечером резонансное ДТП произошло на пересечении проспектов Сююмбике и Вахитова в Набережных Челнах – столкнулись легковой автомобиль Audi и карета «скорой помощи». После этого машина с медиками наехала на бордюр и опрокинулась. По словам очевидцев из нее на дорогу выпал человек.

По предварительным данным, водитель «скорой» выехал на перекресток с включенными проблесковыми маяками, без специального звукового сигнала, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с иномаркой который ехал на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии пострадали четыре человека – водители и двое медиков. 39-летний водитель «скорой», а также двое фельдшеров – женщины 25 и 35 лет – получили наиболее серьезные травмы. Двое пострадавших находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Как сообщили «КП-Казань» в управлении здравоохранения Набережных Челнов, пострадавший в аварии водитель легкового автомобиля был отпущен домой, его жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет Татарстана по факту аварии возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения».

«САША – ОТКРЫТЫЙ И ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ПАРЕНЬ»

Как выяснила «КП-Казань» за рулем легкового автомобиля Audi был ведущий Love Radio Александр Белоусов.

- Да, это наш ведущий, он ведет прямые эфиры. Ничего плохого про Александра сказать не можем, у него двое маленьких детей. Он – достаточно популярный в городе блогер. Хороший открытый парень, очень дружелюбный. Просто так вот неудачно сложились звезды, - рассказала «КП-Казань» представитель радио. – Он и сам пострадал. Правда, сейчас уже, насколько я знаю, дома. Надеюсь, что все обойдется и для других участников ДТП.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, управлявший Audi радиоведущий не имел водительских прав (не получал их вовсе) и полиса ОСАГО. В отношении 30-летнего радиоведущего составлено два административных материала. Его автомобиль помещен на спецстоянку.

КТО ДОЛЖЕН БЫЛ УСТУПИТЬ ДОРОГУ?

В соцсетях интернет-пользователи разделились на два лагеря – одни считают, что виновен водитель «скорой», другие его оправдывают. В частности, подписчики пабликов утверждают, что реанимобиль проезжал перекресток без специального звукового сигнала, лишь с включенными проблесковыми маячками. Более того, в правилах дорожного движения указано, что «воспользоваться приоритетом водители транспортных средств могут, только убедившись, что им уступают дорогу».

Многие, напротив, осудили водителя Audi, который, по их мнению, ехал слишком быстро, а водитель «скорой» лишь спешил спасти чью-то жизнь. В любом случае виновника происшествия предстоит определить сотрудникам Госавтоинспекции.

Отметим, аварии с участием машины «скорой помощи» происходят в Набережных Челнах не в первый раз. К примеру, в октябре 2021 года на Набережночелнинском проспекте, напротив 32-го комплекса, автомобиль медиков столкнулся с легковушкой. Тогда в результате происшествия пострадал мужчина. Попавшую в аварию карету сняли с маршрута – автомобилю требовался ремонт.

Чуть раньше, в августе 2021 года, автомобиль «скорой» на перекрестке проспектов Мира и Автозаводский столкнулся с KIA Soul, после чего выехал на разделительную полосу и снес металлическое ограждение.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram