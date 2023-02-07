В Набережных Челнах в жутком ДТП со «скорой» медика выбросило из машины на дорогу

Авария произошла на пересечении проспектов Сююмбике и Вахитова. Фото: скриншот

Вечером 6 февраля в Набережных Челнах, на пересечении проспектов Сююмбике и Вахитова, произошло ДТП с участием автомобиля «скорой помощи».

По предварительным данным, водитель реанимобиля проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Audi. После удара «скорая» опрокинулась. Очевидцы сообщают, что одного из медиков выбросило из салона. Согласно предварительной информации, пострадали четыре человека.

Пользователи соцсетей активно обсуждают ДТП. Мнения относительно виновника аварии разделились – одни обвиняют водителя легковушки, другие – скорой помощи:

«Да эти «скорые» гоняют как сумасшедшие, еще и правила нарушают. Ездят как попало, лично не раз наблюдал, можно даже сказать постоянно, когда вижу скорую помощь. Создают аварийные ситуации»

«Ага, человек лежит дома умирает, а «скорая» будет по правилам ездить»

«Если сирены не было, то виноват будет водитель скорой помощи»

«Виноват тот, кто не пропустил «скорую». Даже если сирену не включил, но маячок-то горит».

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