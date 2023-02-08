Пострадавшего в ДТП фельдшера «скорой» перевезут из Набережных Челнов в Казань

Мужчину перевезут в столицу Татарстана на реанимобиле. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В БСМП Набережных Челнов продолжает находится бригада «скорой помощи», которую протаранила иномарка. И если состояние водителя реанимобиля и фельдшера у врачей пока не вызывает особого беспокойства, то второго пострадавшего фельдшера решили перевести. Медика на машине «скорой помощи» решили доставить в Казань, где он будет проходить дальнейшее лечение в РКБ.

Напомним, сама авария произошла вечером 6 февраля на перекрестке проспектов Вахитова и Сююмбике. Водитель Audi не имел прав и ехал на «зеленый». Иномарка на скорости врезалась в выезжавшую с другого проспекта «скорую». Ее водитель передвигался только с проблесковыми маячками без звукового спецсигнала и выехав на «красный» не убедился в безопасности своего маневра.

В результате удара машина с медиками, которые выехали на вызов, перевернулась на бок. 39-летний водитель «скорой» получил травмы средней степени тяжести, а двое фельдшеров – 25-летняя девушка и 38-летний мужчина пострадали серьезнее, их состояние оценивалось как тяжелое. Сидевший же за рулем мужчина также был травмирован, но после оказания медпомощи в больницу, куда доставили всех участников ДТП, его отпустили домой. По факту данной аварии было возбуждено уголовное дело.

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