По факту жуткого ДТП со «Скорой» в Набережных Челнах возбудили уголовное дело

В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Татарстана по факту жуткой аварии, которая произошла вечером 6 февраля в Набережных Челнах, возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения». Напомним, на перекрестке проспектов Вахитова и Сююмбике столкнулись «скорая» и автомобиль Audi.

- По версии следствия, водитель «скорой помощи» двигался запрещающий сигнал светофора. После столкновения с легковым автомобилем его машина наехала на бордюр, пробило металлическое ограждение и опрокинулась, - сообщает следственный комитет Татарстана.

Напомним, по словам очевидцев, в результате ДТП из машины «скорой» на дорогу вылете один из медиков. Всех пострадавших увезли в больницу. Двое из них находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают, как тяжелое.

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