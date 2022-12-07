«Ак Барс» решил взыскать полмиллиона рублей с болельщика, выбежавшего на лед во время матча

Фанат татарстанской команды, выбежал на лед, обрадовавшись победе любимого клуба. Фото: скриншот

Казанский «Ак Барс» хочет взыскать 500 тысяч рублей с болельщика, выбежавшего на лед во время матча. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Талип Миннегалиев, который и совершил нашумевший поступок. Блогер опубликовал фотографию письма, в котором его просят возместить причиненный клубу имущественный вред.

По словам Миннегалиева, за выходку на игре его арестовали на 10 суток. Кроме того, он получил административный запрет на посещение официальных спортивных соревнований.

Напомним, инцидент произошел 17 ноября, во время хоккейного матча «Ак Барс» - СКА. Фанат татарстанской команды, обрадовавшись победе любимого клуба, перепрыгнул через бортик, пробежался по площадке и прокатился на коленях по льду. Сотрудники службы охраны увели мужчину с площадки.

Фото письма болельщик, выбежавший на лед, опубликовал на своей странице в соцсети. Фото: из соцсетей

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