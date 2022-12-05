Зинэтула Билялетдинов вернулся в тренерский штаб казанского «Ак Барса»

Зинэтула Билялетдинов ушел с поста главного тренера «Ак Барса» в 2019 году. Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов вернулся в тренерский штаб команды. Во время матча с «Динамо» 4 декабря, в котором казанцы одержали победу со счетом 3:2, он находился на скамейке рядом с хоккеистами.

- Никакого перетягивания одеяла не будет, я буду помогать ребятам. Есть главный тренер, моя задача - помочь, - заявил он после матча на пресс-конференции.

Напомним, 2 декабря по собственному желанию пост главного тренера «Ак Барса» покинул Олег Знарок. Теперь его обязанности временно исполняет Юрий Бабенко.

Зинэтула Билялетдинов же был главным тренером «барсов» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 годы. Под его руководством хоккейный клуб три раза выигрывал Кубок Гагарина.

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