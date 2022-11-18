Казанский «Ак Барс» одержал победу над СКА со счетом 5:2

Хет-трик в конце матча сделал нападающий "Ак Барса" Александр Радулов. Фото: ak-bars.ru

В четверг, 17 ноября, в Казани состоялся хоккейный матч между «Ак Барсом» и СКА. Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

В первом периоде счет открыл нападающий «барсов» Кирилл Петров. Во втором периоде шансы на победу сравнял игрок СКА Никита Гусев. Правда следом Александр Радулов принес казанцам сразу два гола.

В третьем периоде шайбу в ворота «Ак Барса» забросил питерский защитник Игорь Ожиганов. Четвертый гол казанцам принес Илья Сафонов. И, наконец, хет-трик в конце игры сделал все тот же Радулов.

- Команда сплотилась. Один допускал ошибку, другой ее исправлял, - отметил главный тренер «барсов» Олег Знарок.

Напомним, ранее сообщалось, что Знарка могут уволить, если хоккейный клуб не начнет выигрывать.

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