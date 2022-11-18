Во время матча «Ак Барс» - СКА в Казани болельщик выбежал на лед

Болельщик пробежался по площадке и прокатился по льду на коленях. Фото: скриншот

В четверг, 17 ноября, во время хоккейного матча «Ак Барс» - СКА в Казани болельщик выбежал на лед. Фанат татарстанской команды в форме и тюбетейке перепрыгнул через бортик незадолго до конца третьего периода, пробежался по площадке и прокатился на коленях по льду.

- Парень придал эмоций. Надеюсь, что к нему не будут применены штрафные санкции. Мы все люди, все можем проявить эмоции. Спасибо болельщику за курьезный случай, - заявил на пресс-конференции нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов.

Арбитры и сотрудники службы охраны увели мужчину со льда. Вероятно, болельщик обрадовался тому, что казанский «Ак Барс» одержал победу над СКА со счетом 5:2.

Напомним, ранее сообщалось, что Знарка могут уволить, если хоккейный клуб не начнет выигрывать.

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