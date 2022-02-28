Предприятия города готовы предоставить нуждающимся гуманитарную помощь. Фото: Антон ПИКУС

В Казани подготовлено 350 мест для размещения беженцев из ДНР и ЛНР: 200 - в санатории «Ливадия», 150 - в отеле «Кварт». Предприятия города готовы предоставить нуждающимся гуманитарную помощь, заявил в ходе еженедельной планерки в исполкоме мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Он попросил глав районов и простых местных жителей принять участие в отправки помощи непосредственно в Донбасс.

Отметим, что эвакуированные граждане должны были прибыть в Татарстан еще 23 февраля, но поезд был перенесен на неопеределнный срок.

Среди беженцев, которые должны прибыть в республики, пенсионеры, женщины и дети, в том числе новорожденные. Власти региона готовы предоставить им не только временное жилье, гуманитарную помощь и консультации специалистов, но и работу. Для координации работы по размещению и сопровождению эвакуированных в Татарстане создан оперштаб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижнекамск готов принять беженцев из ДНР и ЛНР

В городе начался сбор гуманитарной помощи для нуждающихся (подробности)