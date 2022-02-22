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Общество22 февраля 2022 13:38

Татарстан предоставит беженцам из ЛНР и ДНР работу

В республике открыто более 53 тысяч вакансий со средней зарплатой 40 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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23 февраля в регион должны прибыть около тысячи эвакуированных граждан.

23 февраля в регион должны прибыть около тысячи эвакуированных граждан.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Минтруда Татарстана заявили, что республика готова предоставить беженцам из ДНР и ЛНР работу. По последним данным, в регионе открыто более 53 тысяч вакансий со средней зарплатой около 40 тысяч рублей. Все силы сотрудников министерства будут направлены на обеспечение социальной безопасности и благополучия эвакуированных граждан, заметили в ведомстве.

Напомним, около тысячи беженцев из ЛНР и ДНР, в числе которых есть новорожденные, должны прибыть в Татарстан в среду, 23 февраля. На железнодорожной станции их будут встречать медики, которые измерят людям температуру и проверят на коронавирус. После этого эвакуированных доставят в места временного размещения - санатории «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», «Камазжилбыт», а также гостиницу «Кварт».

Накануне в регионе начался сбор гуманитарной помощи.