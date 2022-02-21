В правительстве Татарстана создали оперштаб для координации работы с беженцами из ДНР и ЛНР

Они должны прибыть в Казань на поезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с прибытием в Татарстан беженцев из ДНР и ЛНР в правительстве республики создали оперштаб по вопросам их размещения и сопровождения. Его возглавил первый зам премьер-министра региона Рустам Нигматуллин.

В этот понедельник, 21 февраля, состоялось первое заседание оперштаба. Так, на нем было озвучено, что Татарстан готов принять 1 000 беженцев. По прибытию в республику их разместят в санаториях «Санта» (Казань), «Ливадия» (Казань), «Васильевский» (Зеленодольский район) и «Жемчужина» (Набережные Челны). Они полностью готовы принять людей.

Как только поезд с беженцами прибудет в Казань, их развезут автобусы. В местах временного пребывания людей обеспечат горячим питанием и, если будет нужно, предоставят медицинскую помощь.

Кроме того, в оперштабе учли, что среди прибывающих есть матери с детьми. В работу с ними было поручено активно включится профильным ведомствам Татарстана.

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