Среди беженцев из ДНР и ЛНР, которые прибудут в Татарстан, есть новорожденные

В общей сложности в регион должны прибыть около тысячи человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 22 февраля, в Татарстан прибудут около тысячи беженцев из ДНР и ЛНР, среди которых есть новорожденные. На железнодорожной станции их будут встречать шесть бригад «скорой», медики которых измерят эвакуированным температуру и протестируют на коронавирус. После этого людей доставят в места временного размещения - санатории «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», «Камазжилбыт», а также гостиницу «Кварт». Об этом стало известно в ходе первого заседания оперштаба, координирующего деятельность по принятию в республике беженцев.

Эвакуированных обеспечат питанием, средствами личной гигиены и психологичнской помощью.

Напомним, сбор гуманитарной помощи для беженцев в регионе начался накануне.

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Одним из санаториев, куда временно разместят эвакуированных, станет местная «Жемчужина» (подробности)