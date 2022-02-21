В Татарстане начался сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

Первую партию гуманитарного груза планируется отправить нуждающимся в начале следующей недели. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 21 февраля, в Татарстан прибудут первые беженцы из ДНР и ЛНР. Их планируется разместить в санаториях «Васильевский», «Ливадия» и «Жемчужина». В республике начался сбор гуманитарной помощи. Предприятиям региона направлены обращения с просьбой оказания помощи вещами, которые могут быть полезны людям, покинувшим родные дома. Первую партию гуманитарного груза планируется отправить беженцам в начале следующей недели.

Напомним, 22 февраля сотни эвакуированных граждан ДНР и ЛНР прибудут в Ульяновскую область и Чувашию. Там их также разместят в санаториях. Региональные власти окажут беженцам психологическую, медицинскую и социальную поддержку. Взрослые смогут устроиться на работу, а дети - продолжить учебу в местных школах.