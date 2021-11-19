Основатель Finiko Кирилл Доронин под арестом назвал имена тех, кто завлекал вкладчиков в эту финансовую пирамиду

Сейчас Доронин находится в московском СИЗО. Дело ведут столичные следователи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В уголовном деле Finiko могут появиться новые фигуранты, причем речь идет о десятках человек. Напомним, под арестом сейчас находится основатель финансовой пирамиды Кирилл Доронин, настоящие партнеры которого скрылись от российского правосудия, предположительно за границей.

Именно Доронин, он сейчас находится в московском СИЗО, и решил «сдать» имена 44 человек, которые, по его словам, без его ведома, принимали от вкладчиков деньги наличными.

Но пока это решение лишь выражено в его ходатайстве следствию, сообщает «Бизнес Online» и отмечает - есть данные, что таких «завлекателей» может быть гораздо больше, несколько сотен.

Отметим, что трое из них уже арестованы – это «вице-президент» Finiko Ильгиз Шакиров и так называемые «звезды 10 уровня» Дина Габдуллина и Лилия Нуриева. Утверждается, что только они заманили в финансовую пирамиду тысячи людей.