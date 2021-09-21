Основателю Finiko Кириллу Доронину суд продлил арест до 28 ноября

Ходатайство следствия было удовлетворено в полной мере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот вторник, 21 сентября, Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину. Он проведет в камере СИЗО минимум до 28 ноября 2021 года.

Напомним, по версии следствия, в финансовую пирамиду Finiko деньги текли от доверчивых вкладчиков чуть ли не со всей России. Людям обещали высокий доход от предстоящих инвестиций, в том числе, и в криптовалюту. Но те в итоге не смогли вывести свои сбережения из пирамиды и прогорели. В полицию начали поступать заявления от потерпевших. Тогда-то и было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.

Доронина тогда арестовали. То же самое сделали и с тремя его непосредственными компаньонами, но только заочно. Сооснователи финансовой пирамиды скрылись от следствия и их объявили в международный розыск.

При этом правоохранители нашли новых фигурантов уголовного дела – тех, кто активно привлекал вкладчиков в Finiko. Так, были арестованы так называемые «звезды 10 уровня» Дина Габдуллина и Лилия Нуриева, а также «вице-президента» Finiko Ильгиза Шакирова. Утверждается, что именно они заманили в финансовую пирамиду тысячи людей.