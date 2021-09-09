В Казани суд арестовал «звезду 10 уровня» Finiko Дину Габдуллину

Женщину суд отправил в камеру до 7 ноября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 9 сентября, Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу до 7 ноября «звезду 10 уровня» Finiko Дину Габдуллину. Она является одним из фигурантов уголовного дела об особо крупном мошенничестве. По версии следствия свой статус женщина получила за то, что завлекла в финансовую пирамиду порядка 80 человек, которые впоследствии были обмануты.

Сама Габдуллина считает себя такой же жертвой обмана. Ее адвокат просил для нее домашний арест, но суд встал на строну следствия и отправил женщину в камеру СИЗО. Где уже своей участи дожидаются «вице-президент» Finiko Ильгиз Шакиров, заманивший, по версии следствия, в пирамиду около 100 тысяч человек и ее основатель Кирилл Доронин. Трое сооснователей Finiko сейчас находятся в международном розыске и уже заочно арестованы.

Напомним в финансовую пирамиду Finiko деньги текли от доверчивых вкладчиков чуть ли не со всей России. Людям обещали высокий доход от предстоящих инвестиций, в том числе, и в криптовалюту.

Но те в итоге не смогли вывести свои сбережения из пирамиды и прогорели. Когда от потерпевших начали поступать заявления в полицию, началось расследование дела о мошенничестве.