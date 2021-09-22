"Вице-президенту" Finiko Ильгизу Шакирову продлили арест

Согласно делу следствия, вице-президент финансовой пирамиды привлек в компанию свыше 100 тысяч вкладчиков, которые позже потеряли все свои средства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вахитовский суд Казани продлил арест "вице-президенту" финансовой пирамиды Finiko Ильгизу Шакирову до 28 ноября 2021 года. По версии следствия, он завлек в компанию свыше 100 тысяч вкладчиков, которые позже потеряли все свои средства. Шакиров, а также его соучастники и основатель Finiko проходят по уголовному делу о крупном мошенничестве.

Напомним, что ранее основателю Finiko Кириллу Доронину суд также продлил арест до 28 ноября 2021 года. По версии следствия, в финансовую пирамиду Finiko деньги текли от доверчивых вкладчиков чуть ли не со всей России. Людям обещали высокий доход от предстоящих инвестиций, в том числе, и в криптовалюту. Но те в итоге не смогли вывести свои сбережения из пирамиды и прогорели. В полицию начали поступать заявления от потерпевших. Тогда-то и было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.