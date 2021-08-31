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Происшествия31 августа 2021 14:51

Трех сооснователей Finiko заочно арестовали и объявили в международный розыск

Организатор же финансовой пирамиды Кирилл Доронин сейчас находится под стражей в камере казанского СИЗО
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По версии следствия, от Finiko пострадали порядка 100 тысяч человек. Сумма ущерба исчисляется миллиардами.

По версии следствия, от Finiko пострадали порядка 100 тысяч человек. Сумма ущерба исчисляется миллиардами.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следователя по делу Finiko, а именно заочно арестовал и объявил в международный розыск троих сооснователей этой финансовой пирамиды - Зыгмунта Зыгмунтовича, а также Эдварда и Марата Сабировых.

Они, по версии следствия, вместе с организатором - Кириллом Дорониным, который арестован и находится в камере казанского СИЗО, привлекали в Finiko деньги граждан чуть ли не со всей России. Людям обещали слишком уж высокий доход от предстоящих инвестиций, в том числе, и в криптовалюту.

Но те в итоге не смогли вывести свои сбережения из пирамиды и прогорели. Когда от потерпевших начали поступать заявления в полицию, началось расследование дела о мошенничестве. До этого момента оно квалифицировалось по другой уголовной статье - «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере». По версии следствия, от Finiko пострадали порядка 100 тысяч человек. Сумма ущерба исчисляется миллиардами.

К слову, своей вины основатель Finiko Кирилл Доронин, который арестован до 28 сентября 2021 года, так и не признал. Дело в том, что он связывает «крах» финансовой пирамиды с исчезновением его партнеров вместе с криптовалютой - Зыгмунта Зыгмунтовича, а также Эдварда и Марата Сабировых.

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